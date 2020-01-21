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Политика

21 января, 03:35

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти у Норвегии

политика экономика за рубежом

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Белоруссия приобрела 80 тысяч тонн нефти у Норвегии. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя белорусского госконцерна "Белнефтехим".

Отмечается, что купленное сырье будет доставлено на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" через порт в литовской Клайпеде. Поставка произойдет в двадцатых числах января.

При этом возможность закупки норвежской нефти на перспективу представитель белорусского госконцерна никак не прокомментировал.

Вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой подтвердил, что Минск отправил коммерческие предложения Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану, а также Азербайджану. Все контакты касались вопроса возможности поставок нефти взамен российской.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового руководителя министерства обороны страны. Им стал бывший командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Хренин.

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