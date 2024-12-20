Глава Башкирии Хабиров: главное в приготовлении плова – не переварить рис

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Самое главное в приготовлении плова – не переварить рис. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Хабиров отметил, что в мире сотни различных рецептов плова, однако он предпочитает самый банальный, его единственные компоненты – рис, лук и мясо. По словам главы региона, приготовлению плова его научили два узбека, с которыми он служил в армии.

Помимо этого, на новогоднем столе Хабирова будут классические для праздника салат оливье и селедка под шубой. Новый год глава Башкирии встретит с семьей.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал советы, как сделать новогодний стол полезнее. По его словам, белый хлеб лучше заменить ржаным, поскольку он защищает от переедания. Также он рекомендовал поставить на новогодний стол фрукты и овощи.