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Мирный договор с украинской стороной должен включать условия по восстановлению разрушенной инфраструктуры и добрососедству с Новороссией. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Эти условия будут оговорены. Иначе как мы будем восстанавливать те разрушения, и те злые действия, которые были сделаны киевским режимом?" – цитирует главу региона ТАСС.

Сальдо отметил, что новые регионы РФ в любом случае будут находиться на границе с Украиной, в связи с чем необходимо будет выстраивать добрососедские отношения.

Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова к компромиссам в переговорах с Украиной, однако Киев отказывается от мирного урегулирования.

Президент РФ также отметил, что Россия будет говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским только в том случае, если он проведет выборы и получит легитимность. Сейчас легитимной властью может быть лишь Верховная рада и ее председатель.