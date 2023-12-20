Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении флага страны

Фото: 123RF/sezerozger

Парламент Киргизии положительно воспринял законопроект об изменении государственного флага. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания.

Инициаторами нового госфлага стали спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов.

"Депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики" во втором и третьем чтениях", – говорится в сообщении.

Президент республики Садыр Жапаров также одобрил предложение.

Ранее он пообещал сохранить за русским языком в стране официальный статус. По его мнению, в Киргизии нужно работать над тем, чтобы каждый ее гражданин свободно владел киргизским, русским и одним из иностранных языков.

