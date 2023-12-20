20 декабря, 10:17Политика
Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении флага страны
Фото: 123RF/sezerozger
Парламент Киргизии положительно воспринял законопроект об изменении государственного флага. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания.
Инициаторами нового госфлага стали спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов.
"Депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики" во втором и третьем чтениях", – говорится в сообщении.
Президент республики Садыр Жапаров также одобрил предложение.
Ранее он пообещал сохранить за русским языком в стране официальный статус. По его мнению, в Киргизии нужно работать над тем, чтобы каждый ее гражданин свободно владел киргизским, русским и одним из иностранных языков.
Читайте также