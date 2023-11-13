Президент Киргизии пообещал сохранить за русским языком официальный статус

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Русский язык сохранит в Киргизии официальный статус, сообщил президент республики Садыр Жапаров, обращаясь к участникам общенационального форума "Единый народ – сильная страна", который проходит в Бишкеке.

По его мнению, в Киргизии нужно работать над тем, чтобы каждый ее гражданин свободно владел киргизским, русским и одним из иностранных языков. В связи с этим он обратил внимание на необходимость внедрять многоязычное образование.

По словам Жапарова, развитие государственного языка и сохранение многоязычия – это "веление времени". Кроме того, владение государственным языком и его изучение повышают принадлежность родной земле, обогащают кругозор и мировоззрение, заключил он.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении президента Киргизии Садыра Жапарова орденом Почета. Жапаров награжден за "значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества" между Россией и Киргизией, а также за "развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве".

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