В Киргизии запретили менять отчество на матчество

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Конституционный суд Киргизии официально запретил менять отчество на матчество из-за негативной реакции общества на ранее введенное разрешение. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление суда.

В документе указано, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. Оно вступит в силу с момента опубликования.

Отмечается, что решение суда обязательно для исполнения всех госорганов, органов местного самоуправления, должностных лиц, а также общественных киргизских объединений.

Ранее в Киргизии было разрешено менять отчество на матчество с учетом некоторых условий. У совершеннолетнего гражданина для этого должен быть негативный опыт, связанный с ролью отца в жизни. Полученные от отца психологические или физические травмы нужно было подтверждать судебным актом.

До этого сообщалось, что жительница Екатеринбурга Алла Чикинда сменила отчество на матчество. Была Васильевной, а стала Ириновной. Свой поступок она назвала нормальной практикой.

По словам Аллы, на такое решение ее подтолкнула несправедливость в том, что ребенок при рождении получает и отчество, и фамилию отца.

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