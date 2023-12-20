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Наемники из Канады признают, что Киев проигрывает в конфликте с Москвой, и не понимают, что они в принципе делают в Украине. Об этом сообщает издание The Globe and Mail со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов.

По их словам, ноябрь этого года стал для них самым "смертоносным". Они заявили, что основной проблемой для Киева стало ослабление внимания к нему со стороны Запада, и, как следствие, замедление поставок вооружения.

Наемники добавили, что активные действия украинских войск закончились, а неудавшееся контрнаступление ВСУ сменилось наступлением российской армии, превосходящей украинскую по численности бойцов, танков и артиллерии.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что Вооруженные силы Украины попали в сложную ситуацию на харьковском направлении. По его словам, украинские войска ведут бои при превосходстве ВС России в вооружении и числе личного состава.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что украинцы были шокированы и впали в отчаяние из-за того, что их надежды на успехи ВСУ были ложными. Политик заявил, что гражданам Украины "внушали эйфорию быстрых побед", а также кормили надеждами посредством СМИ и других ресурсов.

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