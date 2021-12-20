Киселев заявил о готовности России применить силу

Фото: depositphotos/borkus

Гендиректор МИА "Россия сегодня" и телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что в случае если Запад перейдет "красные линии", то РФ будет готова применить силу. Об этом он сказал телерадиокомпании BBC.

"100 процентов. Потому что для России это вопрос жизни и смерти", – ответил Киселев на соответствующий вопрос.

7 декабря состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Беседа президентов касалась диалога между Россией и США, внутриукраинского кризиса и отсутствия прогресса в реализации минских договоренностей.

Общение лидеров государств проводилось по защищенной видеосвязи. Разговор начался в 18:00 и продлился более двух часов.