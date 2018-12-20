Эксперт прокомментировал возможность лишения Украины безвиза

Фото: depositphotos/reflextions

Брюссель может шантажировать Украину приостановкой безвиза, чтобы добиться собственных целей. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо, комментируя отчет Еврокомиссии, передает RT.

По словам эксперта, хотя Европа способна остановить действие безвизового режима между Украиной и государствами ЕС, этот шаг, скорее всего, не будет сделан.

"Тем не менее эта угроза всегда будет сохраняться, учитывая высокий уровень опасности, исходящий от украинского государства для Старого Света. Проблемы миграции, преступности не новы, возникли не вчера", – сказал Мезюхо.

Если безвиз все же отменят, Киев, по утверждению политолога, "начнет фрагментарно проводить самостоятельную политику, чего в последние годы не наблюдается".

Он добавил, что сама новость об угрозах Еврокомиссии приостановить действующий режим негативно влияет на рейтинг Петра Порошенко перед выборами украинского президента.

Ранее Еврокомиссия нашла многочисленные нарушения Украиной соглашения о безвизовом режиме и пригрозила его заморозкой. В ЕК сочли, что всему виной коррупция в стране.

В конце минувшей недели Петр Порошенко уточнил сроки действия военного положения на Украине. Он пообещал, что не будет его продлевать в случае отсутствия "открытой агрессии со стороны РФ".