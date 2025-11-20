Губернатор Белгородской области отменил свои рабочие поездки из-за болезни

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отменил свои рабочие поездки из-за болезни. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеграм-канал губернатора.

В частности, Гладков должен был отправиться в Шебекинский округ, село Графовка и город Короча. Глава Белгородской области собирался проверить ход восстановительных работ в данных населенных пунктах.

Помимо этого, губернатор перенес на следующую неделю поездку в чернянскую флагманскую школу. Гладков планировал в рамках данного визита обсудить с педагогами и учениками готовящиеся изменения.

Кроме того, в четверг, 20 ноября, глава Белгородской области собирался поздравить молодых ученых и студентов с их достижениями в науке. Однако сделать это он не сможет из-за болезни.

Ранее Гладков пригрозил заместителю министра спорта региона Андрею Дятлову увольнением за отказ ехать в приграничные зоны. Как рассказал глава региона, последний объяснил свое нежелание поехать в поселок Уразово Валуйского городского округа страхом.

Однако губернатор и коллеги остались недовольны таким ответом. По словам главы региона, если чиновник боится выполнять свои обязанности, его пост должен занять более подходящий на эту должность человек. Он предложил сказать Дятлову "спасибо и поискать другое трудоустройство".

