Глава Белгородской области Гладков пригрозил чиновникам наказанием за обман жителей

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В Белгородской области будут принимать меры дисциплинарного взыскания против глав муниципалитетов, которые предоставляют недостоверные сведения. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Гладков рассказал о поступившей жалобе от жительницы Белгорода, которая заметила, что мэр Валентин Демидов отчитался о ремонте ее дома, но на самом деле работы проведены не были.

"Поэтому, уважаемые главы! Обращаюсь к вам публично. К сожалению, буду принимать уже меры дисциплинарного взыскания для того, чтобы вы, наконец, все поняли, что обманывать людей категорически недопустимо", – сказал губернатор.

По его словам, он понимает, что решение максимально публиковать информацию о восстановлении – единственное правильное в нынешней ситуации. Гладков также извинился "за нерадивость руководителей".

Накануне, 23 декабря, он также возмутился обманом со стороны муниципальных властей.

"Обманываете – значит, будете восстанавливать за счет собственных источников. Как я сейчас ищу деньги внебюджетные, будете искать вы. Я посмотрю тогда на качество вашей работы", – заверил Гладков.

Глава региона в тот же день ответил на претензию жительницы Шебекина, которая с лета ждет восстановления разрушенной кровли. К ней обещал приехать ушедший недавно в отставку глава муниципального округа Владимир Жданов, однако он этого не сделал.

В результате к женщине выехал новый глава муниципалитета, уточнил губернатор региона и добавил, что, по его данным, речь идет о хозпостройке, а власти в первую очередь помогают отремонтировать жилые дома.

Ранее Владимир Путин пообещал подумать над разработкой "единого окна", объединяющего госструктуры и предложения активистов по помощи пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент подчеркнул, что обсудит инициативу с ведомствами, губернатором и Минобороны.

Глава государства также поблагодарил волонтеров за помощь россиянам в приграничных регионах.