СФ одобрил закон о списании просроченных кредитов участникам СВО до 10 млн руб

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Сенаторы одобрили закон о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для участников СВО и их супругов, а также об освобождении солдат спецоперации от взыскания исполнительского сбора в период их участия в боевых действиях, пишет ТАСС.

Закон коснется граждан, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих ее по призыву, или других, заключивших соответствующий контракт с 1 декабря 2024 года минимум на год, а также их супругов. При этом под инициативу не подпадут курсанты военных училищ и вузов.

Списание произойдет по кредитам, в отношении которых до 1 декабря вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство.

Однако основания для приостановления производства не будут распространяться на требования по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, а также на требования имущественного характера, возникшие в результате совершения коррупционных правонарушений.

Помимо этого, СФ одобрил изменения в закон "Об исполнительном производстве", которые освобождают участников СВО от взыскания исполнительского сбора в период их участия в боевых действиях. Так, он не будет взыскиваться в отношении должников, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Также сбор смогут не оплачивать в случае призыва на военную службу по мобилизации. Это же норма будет работать и в отношении должников – военнослужащих органов ФСБ России, выполняющих задачи по обеспечению безопасности страны на участках, примыкающих к районам проведения СВО, лиц, имеющих специальное звание полиции, проходящих службу в Росгвардии, а также ряда сотрудников органов внутренних дел России.

Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняли накануне депутаты Госдумы. Помимо этого, в начале осени в ГД было внесено предложение о списании за счет бюджета части кредитов россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Подобная программа должна распространяться на займы, взятые на лечение, получение образования, покупку российского автомобиля.