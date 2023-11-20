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Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев стал "черной меткой" президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимира Рогова.

"Все эти заявления о поддержке действующего в Киеве режима – игра на публику и внешний антураж", – отметил он.

По мнению Рогова, визит главы Пентагона должен показать Зеленскому, что ему следует отдать власть главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Как добавил председатель комиссии Общественной палаты РФ, косвенно это доказывает рост публичного противостояния между главой Украины и Залужным.

20 ноября Ллойд Остин прибыл в Киев, где планирует встретиться с руководством Украины и заявить о поддержке со стороны Вашингтона. Он заявил, что своим визитом дает понять, что Штаты продолжают поддерживать Украину.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина достигла уровня развития технологий, который ставит страну в тупик, как это было и в Первую мировую войну. Он отметил, что прорыва не будет. По мнению главнокомандующего, изменить ситуацию может лишь резкий технологический скачок.

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