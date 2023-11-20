Потерявший семью в "Зимней вишне" мужчина назвал Тулеева добрым человеком

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Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был добрым и отзывчивым человеком, сообщил житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" жену, троих детей и сестру. Его слова передает Daily Storm.

По словам мужчины, Тулеев был близким другом его семьи. Он подчеркнул, что экс-губернатор всегда держал свое слово и исполнял данные им обещания, в том числе и перед близкими пострадавших в "Зимней вишне".

В то же время Востриков сообщил, что не поедет на похороны политика, поскольку не находится в Кемеровской области.

Ранее стало известно, что Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет. Он руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. Бывший губернатор был удостоен множества наград, среди которых орден Почета, орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орден Александра Невского и награды от многих ведомств.

Свой пост Тулеев покинул после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. Экс-губернатор тогда назвал свое решение об уходе с поста руководителя области "единственно верным".

Трагедия в Кемерове произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети, еще свыше 140 человек получили различные травмы.