Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

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Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет. Об этом написал действующий глава региона Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России", – сообщил Цивилев.

Цивилев назвал кончину Тулеева невосполнимой утратой и подчеркнул, что с ним была связана целая эпоха в жизни региона, ведь Тулеев возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе. Экс-губернатор тогда сумел вывести регион из кризиса.

Действующий глава Кемеровской области добавил, что кузбассовцы помнят Тулеева как истинно народного губернатора, ставящего интересы людей на первое место.

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. Бывший губернатор был удостоен множества наград, среди которых орден Почета, орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орден Александра Невского и награды от многих ведомств.

Свой пост Тулеев покинул после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. Экс-губернатор тогда назвал свое решение об уходе с поста руководителя области "единственно верным".