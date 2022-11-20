Белорусские пограничники сообщили о провокации со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Вооруженный человек незаконно пересек границу Белоруссии со стороны Украины в субботу, 19 ноября. Об этом сообщили Государственном пограничном комитете республики.

"Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны – Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Белоруссии", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что на территории Белоруссии нарушитель вел фото- и видеосъемку, а также что-то устанавливал или искал в снегу. Пограничный комитет организовал проверку по данному факту.

В белорусском ведомстве отметили, что низкая дисциплина подразделений территориальной обороны и других вооруженных формирований Украины, расположенных вдоль границы с Белоруссией, создает провокационные ситуации. В Минске подчеркнули, что такие действия могут повлечь вооруженное боестолкновение.

16 ноября белорусские пограничники сбили разведывательный беспилотник, нарушивший воздушное пространство республики со стороны Украины. Инцидент произошел в Кобринском районе Брестской области.

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