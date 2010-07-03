Путин рассказал о взаимоотношениях с Зеленским

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Владимир Путин рассказал, что у него нет никаких взаимоотношений с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают "Дни.ру".

Первая личная встреча президентов должна состояться 9 декабря в Париже на переговорах лидеров стран "нормандской четверки".

"Отношений с Зеленским нет никаких. Мы с ним не знакомы, разговаривали лишь по телефону", – признался глава государства. В то же время он добавил, что видит желание Зеленского изменить ситуацию на Украине к лучшему. Путин заключил, что нынешний украинский президент – "симпатичный человек".

12 ноября Нурсултан Назарбаев предлагал провести переговоры российского и украинского лидеров в Казахстане. Он отмечал, что Зеленский уже согласился на встречу на "нейтральной площадке".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что в Кремле положительно оценивают инициативу Назарбаева. Путин говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч, подтвердил Песков. В то же время он обратил внимание, что президент РФ считает мало полезной встречу ради встречи. Сейчас Путин концентрируется на подготовке к процессу "нормандского формата", резюмировал представитель Кремля.

Первые телефонные переговоры лидеров состоялись 11 июля. Они обсудили возвращение удерживаемых с обеих сторон лиц. 8 сентября состоялся еще один разговор политиков.