ТАСС: серия взрывов прозвучала в Киеве и других городах Украины

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Серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

"В Киеве слышна серия взрывов", – указано в сообщении.

Кроме того, сообщается о взрывах в Харькове, Сумах, а также в Одесской области и Кривом Роге.

На данный момент воздушная тревога действует в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.

Ранее стало известно, что в период с 12 по 18 октября российская армия произвела 36 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам. Целями ударов стали предприятия ВПК, энергетические объекты, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения дронов, склады с боеприпасами и техникой, а также позиции ВСУ, иностранных наемников и национальных формирований.

