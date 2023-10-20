МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию

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Гражданам РФ из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке посоветовали воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории. Об этом заявили в МИД РФ.

"Обстановка на Ближнем Востоке накаляется. Продолжаются обстрелы территории Израиля, ракетно-бомбовые удары по северным и другим районам сектора Газа, вооруженные инциденты в районе между Ливаном и Израилем", – говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что россияне, которые находятся на территориях в зоне палестино-израильского конфликта, должны соблюдать осторожность и стараться избегать районов боестолкновений, а также следить за информацией от местных властей и загранпредставительств РФ.

В МИД РФ добавили, что ведут переговоры с властями Египта и Израиля по вопросу обеспечения вывоза россиян из сектора Газа. Кроме того, министерство отслеживает ситуацию с авиасообщением в регионе.

"Возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются. Так, из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около 6 тысяч человек", – заключили в ведомстве.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи человек. В результате обстрелов не менее семи медучреждений в Газе выведены из строя и не могут оказывать помощь местному населению.

Около 1 тысячи россиян, включая граждан стран СНГ и членов их семей, подали заявки на эвакуацию из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

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