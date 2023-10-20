Власти Грузии подготовили план действий на случай ядерной войны

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Власти Грузии разработали и утвердили план действий на случай возможного применения ядерного оружия в регионе. Об этом заявил глава грузинской службы госбезопасности Григол Лилуашвили, сообщает РИА Новости.

"Существующие вызовы не исключают возможности применения ядерного орудия. Я не имею в виду нашу страну, я говорю о регионе", – отметил он.

Местный Минздрав уже утвердил схему раздачи населению нужных лекарств, а также схему лечения и экстренной поддержки, добавил глава грузинской службы госбезопасности.

"Нам следует быть разумными, проводить умеренную и прагматичную политику как внутри страны, так и за ее пределами", – заключил Лилуашвили.

Ранее сообщалось, что США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывалось ядерное оружие.

Отмечается, что испытания прошли в тот же день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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