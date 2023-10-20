20 октября, 10:38Политика
Власти Грузии подготовили план действий на случай ядерной войны
Фото: 123RF/butenkow
Власти Грузии разработали и утвердили план действий на случай возможного применения ядерного оружия в регионе. Об этом заявил глава грузинской службы госбезопасности Григол Лилуашвили, сообщает РИА Новости.
"Существующие вызовы не исключают возможности применения ядерного орудия. Я не имею в виду нашу страну, я говорю о регионе", – отметил он.
Местный Минздрав уже утвердил схему раздачи населению нужных лекарств, а также схему лечения и экстренной поддержки, добавил глава грузинской службы госбезопасности.
"Нам следует быть разумными, проводить умеренную и прагматичную политику как внутри страны, так и за ее пределами", – заключил Лилуашвили.
Ранее сообщалось, что США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывалось ядерное оружие.
Отмечается, что испытания прошли в тот же день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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