Белый дом: США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok

США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по социальной сети TikTok, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Теперь эту сделку нужно лишь подписать, и команда президента работает над этим с китайскими коллегами", – сказала она в эфире телеканала Fox News.

Ливитт уточнила, что Соединенные Штаты будут контролировать шесть из семи мест в правлении американской части бизнеса TikTok. Ожидается, что подписание сделки произойдет "в ближайшие дни".

Еще в 2024 году американский конгресс постановил, что компания ByteDance должна продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США. Президент страны Дональд Трамп заявлял, что не хотел бы блокировать соцсеть. После этого американский лидер несколько раз продлевал указ об отсрочке исполнения закона о блокировке соцсети.

