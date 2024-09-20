МВД Казахстана сообщило об ужесточении правил депортации иностранцев

Фото: 123RF/mariusz_prusaczyk

Власти Казахстана планируют упростить правила выдворения из страны граждан других государств, нарушивших миграционное законодательство, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на комитет миграционной полиции МВД страны.

По данным СМИ, руководство государства работает над созданием нового пакета поправок, которые будут направлены на усиление миграционного контроля. В частности, в Казахстане может быть восстановлен институт регистрации иностранцев. Эта норма будет распространяться на лиц, планирующих провести на территории страны более 30 дней.

Кроме того, власти разрабатывают поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию, подчеркивает портал. Вместе с тем в стране может начать действовать новый институт депортации, под действие которого будут подпадать нарушители миграционного законодательства.

Между тем депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" намерены внести в Госдуму РФ законопроект об уголовной ответственности за незаконную выдачу мигрантам вида на жительство или российского гражданства. При этом предлагается установить максимальное наказание на уровне 7 лет лишения свободы.

