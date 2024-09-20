Захарова заявила, что Запад открыто поддерживает теракты Киева против мирных граждан

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Страны Запада перешли к открытой поддержке терактов Киева против мирных граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума.

По словам дипломата, кризис вокруг Украины остается одним из определяющих факторов международной обстановки. При этом западники используют его "в качестве тарана" против РФ.

"В этих целях они продолжают накачивать киевский режим вооружениями, деньгами, выдвигают псевдомирные инициативы, стремятся перетянуть на свою сторону как можно больше стран", – сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что Россия продолжит поднимать тему "варварских" действий режима украинского лидера Владимира Зеленского и его спонсоров в ООН, а также на других многосторонних площадках. По ее мнению, Украина наращивает террористическую активность. Это подтверждается ударами по гражданским целям и мирным жителям на территории России, уточняла дипломат.