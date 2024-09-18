Фото: телеграм-канал "МИД России"

Украинский президент Владимир Зеленский войдет в историю под словом "особь". Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала истоки фашизма на Украине. По словам представителя ведомства, за этим стоят англосаксы, которые ждали, "когда появится второй Гитлер" (Адольф Гитлер. – Прим. ред.).

"Прямая цитата из стенограммы общения Гитлера с Галифаксом (лордом-председателем Королевского тайного совета Великобритании Эдуардом Галифаксом. – Прим. ред.) в 1937 году: "Германия по праву может считаться бастионом Запада против большевизма". Вопросы есть? Вот она идеология. Что говорит все время Зеленский? Ему говорят, что Украина является фронтом передовой Запада против России", – рассказала дипломат.

Захарова отметила, что сейчас происходит на Украине, это и есть "отложенный план "немыслимое", разработанный англосаксами. Зеленский называл особями честных, хороших и добропорядочных людей, которые боролись за свой язык, культуру, историю и памятники. Однако в историю он сам войдет под таким названием, подчеркнула представитель российского МИД.

Ранее Захарова заявила, что Россия продолжит поднимать тему "варварских" действий режима Зеленского и его спонсоров в ООН, а также на других многосторонних площадках. По ее мнению, Украина наращивает террористическую активность. Это подтверждается ударами по гражданским целям и мирным жителям на территории России, уточняла дипломат.

