Глава МИД Индии заявил, что Дели может говорить и с Россией, и с Украиной

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Индия остается одной из немногих стран, которые могут говорить и с Россией, и с Украиной, сообщил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар в интервью на телеканале Times Now.

"Сегодня мы одна из немногих стран, которая может говорить с обоими этими правительствами, обеими этими странами в это очень трудное время, и посмотреть, что мы можем сделать, чтобы справиться с конфликтом, который длится так долго", – сказал министр.

Он напомнил, что в первые 100 дней работы третьего срока премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Москву и Киев.

"Я сам был там с ним, помогал ему в этом отношении. Мы не пошли туда с мирным планом, но мы пошли туда, чтобы выразить глобальное чувство, что эта война вредит всем, включая две стороны, которые воюют, и что есть глобальное желание, чтобы этот конфликт прекратился", – сказал Джайшанкар.

В середине августа СМИ писали, что Индия согласилась передавать сообщения между Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. При этом Моди не планировал становиться посредником в дипломатическом урегулировании. СМИ отмечали, что это отчасти объясняется зависимостью Индии от российских энергоресурсов и оружия.

Журналистские источники также считали, что Зеленскому важно встретиться с индийским премьером для обсуждения роли Индии в восстановлении мира. Однако визит вряд ли стал бы площадкой для важных заявлений, хоть и в его рамках планируется заключить несколько соглашений.