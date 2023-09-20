20 сентября, 15:17Политика
Госдума одобрила в I чтении отмену извещения СЕ о введении военного положения
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума на заседании 20 сентября приняла в I чтении проект федерального конституционного закона, предусматривающего отмену практики информирования Совета Европы о введении в России военного и чрезвычайного положений. Документ был одобрен единогласно.
На рассмотрение нижней палаты парламента законопроект в начале августа внес Владимир Путин. Поправки планируется внести в законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении".
По действующей норме введение или отмена в РФ военного или чрезвычайного положения требует информирования генсекретарей ООН и Совета Европы об отступлении России от обязательств по международным договорам, связанным с правами человека.
Между тем в конце июня глава государства подписал закон, который позволяет задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Также данное нарушение грозит штрафом до двух тысяч рублей в зависимости от виновного лица.
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