Госдума одобрила в I чтении отмену извещения СЕ о введении военного положения

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума на заседании 20 сентября приняла в I чтении проект федерального конституционного закона, предусматривающего отмену практики информирования Совета Европы о введении в России военного и чрезвычайного положений. Документ был одобрен единогласно.

На рассмотрение нижней палаты парламента законопроект в начале августа внес Владимир Путин. Поправки планируется внести в законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении".

По действующей норме введение или отмена в РФ военного или чрезвычайного положения требует информирования генсекретарей ООН и Совета Европы об отступлении России от обязательств по международным договорам, связанным с правами человека.

Между тем в конце июня глава государства подписал закон, который позволяет задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Также данное нарушение грозит штрафом до двух тысяч рублей в зависимости от виновного лица.



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