В Госдуме предложили обязать иностранцев отслужить в ВС РФ для получения гражданства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Гражданство РФ стоит выдавать мужчинам из других стран в возрасте от 18 до 30 лет только после предварительной службы в Вооруженных силах (ВС) России. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, направив соответствующее письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Конституция РФ устанавливает, что в обязанности каждого гражданина страны мужского пола входит прохождение военной службы, напомнил Сухарев, но не все, кто смог получить гражданство, планируют отправляться в армию.

"Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части установления требования для иностранных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, проходить службу сроком в один год в ВС РФ в качестве условия последующего получения гражданства РФ", – приводит текст письма RT.

Отмечается, что на данный момент, согласно статье 15 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", иностранцы имеют право отправиться на военную службу внутри страны только в рамках контракта.

Ранее сообщалось, что фракция КПРФ готовит законопроект, согласно которому за непостановку на воинский учет иностранца и его семью могут лишить гражданства РФ депортировать. Проект подготавливает зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике от партии КПРФ Михаил Матвеев.



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