США и другие страны выступили за реформирование Совбеза ООН

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Соединенные Штаты намерены работать с другими странами ради расширения состава Совета безопасности ООН. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

"США поддержат расширение Совета безопасности, увеличение числа постоянных и непостоянных членов. США провели серию консультаций со многими государствами-членами и намерены продолжать вносить свой вклад в реализацию дальнейших усилий по реформированию (СБ ООН)", – сказал он.

С трибун 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН многие лидеры также заявили о необходимости реформирования Совбеза ООН.

В частности, за это выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Японии Фумио Кисида, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден на неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру СБ ООН. В частности, речь идет о том, чтобы сделать орган более инклюзивным и всеобъемлющим.



Байден предложит расширить состав Совбеза ООН – Белый дом