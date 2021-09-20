Толстой: можно говорить об уверенной победе кандидатов "списка Собянина"

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России" Петр Толстой сообщил об уверенной победе кандидатов "списка Сергея Собянина". Об этом он заявил на брифинге, посвященном подведению итогов голосования.

"По Москве: мы можем уверенно сказать о победе всех кандидатов "списка Собянина" <…> и о достаточно серьезном результате "Единой России", которая по Москве по партийным спискам сейчас лидирует. Это результат слаженной работы всей большой команды, нашей партийной организации", – отметил Толстой.

Он уточнил, что в условиях неустойчивой эпидемиологической обстановки были соблюдены все необходимые противоковидные меры.

"Хочу отметить, что в условиях пандемии было сделано все со стороны организаторов выборов, им за это спасибо, Центральной избирательной комиссии, чтобы москвичи сделали выбор максимально безопасно. Было организовано дистанционное электронное голосование", – объяснил он.

Толстой отметил, что большинство кандидатов от партии, которая победила, впервые будут работать в нижней палате парламента. По его словам, кандидаты от партии "Единая Россия" показали достаточно убедительные результаты.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.