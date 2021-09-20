Социологи рассказали о лидирующих позициях "Единой России" во всех опросах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Избиратели чаще всего отдавали свой голос за "Единую Россию". Данные следуют из результатов исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

"ИНСОМАР проводил исследование, на протяжении всего лета мониторили ситуацию в Москве, мы проводили исследование начиная с июля. И уже в начале июля было видно, что электоральные предпочтения есть у значительной части уже определившейся. Было видно, что лидером является "Единая Россия", – заявила журналистам директор исследовательских проектов ИНСОМАР Наталья Евсеева.

Она также добавила, что к единому дню голосования отрыв "Единой России" стал очевидным.

Ранее сообщалось, что по результатам обработки 99% протоколов по федеральным округам "Единая Россия" набрала 49,82%. Второе место заняла КПРФ с 19%, затем идут ЛДПР – с 7,49% и другие.

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68% и превысила показатель кампании 2016 года. Также она заявила, что 5 политических партий проходят в Госдуму по итогам прошедших выборов, политическое разнообразие становится шире.

