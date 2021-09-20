На выборах в Госдуму обработано 99% бюллетеней

Обработано уже 99% бюллетеней на выборах в Госдуму. Лидирует "Единая Россия", у партии свыше 49% голосов.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.