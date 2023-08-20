Глава МИД Украины не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ провалилось

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не согласился с мнением экспертов о том, что украинское контрнаступление провалилось. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.

Чиновник призвал аналитиков быть оптимистичнее и осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями в данном вопросе.

По заявлению Кулебы, США якобы в последний раз сталкивались с такими боевыми действиями и интенсивностью огня, как сейчас на Украине, в Нормандии.

Ранее член палаты представителей конгресса США Энди Харрис заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, а президенту Украины Владимиру Зеленскому придется идти на переговоры.

Публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что ЦРУ предупреждало госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление ожидает провал, однако в американской администрации проигнорировали данное предупреждение.

Американские СМИ оценили действия руководства Украины