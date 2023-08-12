Кулеба заявил о призывах к Украине пойти на переговоры с Россией

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Все больше стран призывают Киев пойти на переговоры с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Эти голоса (призывающие к переговорам. – Прим. ред.) становятся громче", – цитирует его РБК-Украина.

При этом, обратил внимание украинский дипломат, Киев намерен предпринять все действия в рамках международного права и уголовного законодательства, которые могли бы заглушить так называемые призывы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя возможность переговоров между РФ и Украиной, заявил, что в этом нет смысла. Подобная инициатива, уверен он, нужна исключительно странам Запада, которые хотят втянуть Москву в долгий процесс обсуждений.



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