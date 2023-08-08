В Крыму заявили, что Зеленский отвергает переговоры из-за грозящей лично ему катастрофы

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Украинские власти выступают против переговоров с российской стороной на тему прекращения огня в связи с тем, что заморозка конфликта грозит лично Владимиру Зеленскому катастрофой, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

"Но, казалось бы, даже для киевских временщиков должно быть очевидно, что после провала их "контрнаступа" всякого рода инициативы по прекращению огня и заморозки конфликта – едва ли не единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу Украины. Почему же они в такой истерической манере отвергают этот путь? Да потому, что он грозит катастрофой непосредственно им", – цитирует Константинова РИА Новости.

По его словам, режим Зеленского будет существовать, пока продолжаются военные действия и поступает военная помощь. Вместе с этим, продолжил Константинов, украинские власти наращивают свой капитал. Крымский парламентарий считает, что заморозка конфликта запустит процесс "разморозки мозгов украинцев". После этого, отметил он, жители страны начнут задавать вопросы Зеленскому и его окружению.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера о том, что Москва якобы отказалась от диалога с Киевом по урегулированию конфликта. Она назвала данные заявления ложными и напомнила, что Вашингтон инициировал запрет мирных переговоров с Россией в сентябре 2022 года.

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