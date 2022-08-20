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Политика

03:58

Испания отвернулась от Украины по вопросу поставок оружия – СМИ

политиказа рубежом

Фото: depositphotos/Anton_Sokolov

От Украины отвернулся один из ее самых верных союзников – Испания, заявил аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса в своей статье для издания Newsweek.

Автор материала указал, что еще весной испанский премьер Педро Санчес обещал Киеву разнообразную и масштабную военную помощь, однако обещание так и не было выполнено.

"Один из ее (Украины. – Прим. ред.) самых верных самопровозглашенных союзников тайком выходит из строя. <...> Испания – аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта – овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять", – говорится в публикации.

По словам Гонсалеса-Галларсы, "вся щедрость" испанского премьера ограничилась небольшим количеством легкой оборонительной артиллерии, одной бронированной машиной скорой помощи и "скудными" противотанковыми вооружениями.

Ранее газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщила, что шесть крупнейших стран Европы не дали Киеву новых двусторонних военных обещаний в июле. Это произошло впервые после начала боевых действий в конце февраля.

По мнению исследователей, данный факт свидетельствует о том, что военная помощь Украине может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление. Директор по исследованиям Кильского института отметил, что тенденция по снижению в обязательствах Европы относительно военной помощи Киеву прослеживается с конца апреля.

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