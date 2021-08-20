Посольство РФ заявило, что предоставило МИД Испании нужные данные для захода в порт Сеуты

15:50
Фото: ТАСС/Antonio Sempere/Contacto via ZUMA Press
Посольство РФ в Испании опровергло заявление МИД королевства о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей, сообщает РИА Новости.
В дипмиссии рассказали, что министерство иностранных дел Испании запросило данные о пункте, куда проследуют корабли после захода в испанский порт. После этого необходимые сведения были оперативно предоставлены.
Ранее МИД королевства сообщил, что Испания не отказывала российским кораблям во входе в порт Сеуты, однако РФ не предоставила необходимую документацию.
Накануне стало известно, что Испания проигнорировала просьбу России позволить войти в порт Сеута противолодочному кораблю "Вице-адмирал Кулаков" и спасательному буксирному судну "Алтай".
Мадрид потребовал информацию о маршруте и цели плавания, при этом испанское министерство обороны не имело возражений, но окончательное решение о допуске российских военных кораблей в порт принимало внешнеполитическое ведомство Испании.
По данным СМИ, принятое решение является политическим, так как в следующем году Мадрид принимает очередной саммит глав государств и правительств НАТО.
Доктор военных наук Константин Сивков считает, что Испания запретила кораблям ВМФ России входить в порт в Сеуте из-за недопонимания министерств иностранных дел двух стран.
По его словам, это штатная ситуация. Кроме того, он предположил, что на Испанию могло повлиять давление блока НАТО. Он объяснил, что проблема на этот раз оказалась в том, что МИД Испании запросил цели всего похода и маршрут судна, но эту просьбу в России проигнорировали. В результате произошло недопонимание.
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