Лавров рассказал о секретной директиве ООН по Сирии

20 августа, 17:16
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что секретариат ООН тайно запретил подразделениям организации принимать участие в восстановлении экономики Сирии. Глава МИД отметил, что запрет действует до того момента, пока в Сирии не будет осуществлен политический переход.
Такое заявление Лавров сделал по итогам переговоров с ливанским коллегой Джебраном Басилем, передает ТАСС.
"Оказалось, что действительно политический департамент секретариата ООН еще в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики", – сказал он.
Лавров отметил, что Россия не ждет, что СБ ООН сможет эффективно решить проблему сирийских беженцев из-за позиции Вашингтона.
Он отметил, что власти США тормозят процесс возвращения беженцев на родину.
Ранее в июле Москва передала Вашингтону конкретные предложения по возвращению беженцев к местам проживания в Сирии. О совместной деятельности в этой области договорились Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита в Хельсинки.
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