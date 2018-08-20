Сергей Лавров назвал деструктивной позицию США по сирийским беженцам

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Принять эффективные решения по сирийским беженцам Совету безопасности ООН помешает деструктивная позиция США по этому вопросу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с ливанским коллегой Джебраном Басилеем.

"Мы, разумеется, привлекаем внимание Совета Безопасности к этой ситуации, однако трудно рассчитывать на позитивные решения в связи позицией США на данном этапе", – отметил Лавров, передает "Российская газета".

Министр добавил, что Вашингтон пытается искусственно затормозить процесс возвращения беженцев, отказываясь от участия в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Сирии.

Ранее в июле Россия передала США конкретные предложения по возвращению беженцев к местам проживания в Сирии. О совместной деятельности в этой области договорились Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита в Хельсинки.

Пакет предложений предусматривает создание совместного плана по возвращению беженцев на прежние места проживания в стране. Прежде всего, планируется вернуть на родину сирийцев из Ливана и Иордании. Для этого на базе Амманского мониторингового центра создадут российско-американо-иорданскую группу, аналогичная появится и в Ливане.