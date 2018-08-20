Сергей Лавров назвал деструктивной позицию США по сирийским беженцам

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Принять эффективные решения по сирийским беженцам Совету безопасности ООН помешает деструктивная позиция США по этому вопросу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с ливанским коллегой Джебраном Басилеем.
"Мы, разумеется, привлекаем внимание Совета Безопасности к этой ситуации, однако трудно рассчитывать на позитивные решения в связи позицией США на данном этапе", – отметил Лавров, передает "Российская газета".
Министр добавил, что Вашингтон пытается искусственно затормозить процесс возвращения беженцев, отказываясь от участия в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Сирии.
Ранее в июле Россия передала США конкретные предложения по возвращению беженцев к местам проживания в Сирии. О совместной деятельности в этой области договорились Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита в Хельсинки.
Пакет предложений предусматривает создание совместного плана по возвращению беженцев на прежние места проживания в стране. Прежде всего, планируется вернуть на родину сирийцев из Ливана и Иордании. Для этого на базе Амманского мониторингового центра создадут российско-американо-иорданскую группу, аналогичная появится и в Ливане.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: