Россия направила США предложения по возвращению беженцев в Сирию

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РФ передала США конкретные предложения по возвращению беженцев к местам проживания в Сирии. О совместной деятельности в этой области договорились Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита в Хельсинки. Американская сторона прорабатывает представленные Россией инициативы по финансированию восстановления инфраструктуры в арабском государстве, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Пакет предложений предусматривает создание совместного плана по возвращению беженцев на прежние места проживания в стране, сообщает ТАСС. Прежде всего, планируется вернуть на родину сирийцев из Ливана и Иордании. Для этого на базе Амманского мониторингового центра создадут российско-американо-иорданскую группу, аналогичная появится и в Ливане.

Мизинцев также отметил, что сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России продолжают освобождение страны от остатков террористических группировок. В уже зачищенные районы возвращается мирная жизнь, там восстанавливают инфраструктуру. За порядком помогают следить подразделения российской военной полиции, рассказал представитель военного ведомства.

В освобожденных районах снизились цены на продукты питания и медикаменты, люди получили доступ к медобслуживанию. Возвращение беженцев перешло в статус первоочередных задач для отладки мирной жизни и скорейшего восстановления Сирии, подытожил генерал.

Ранее Владимир Путин поблагодарил российских военных дипломатов за их помощь в разрешении конфликта в Сирии.