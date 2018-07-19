Путин поблагодарил военных дипломатов за работу по урегулированию ситуации в Сирии

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Владимир Путин поблагодарил российских военных дипломатов за работу по урегулированию в Сирии.

"В Сирии при решающей роли России нанесен сокрушительный удар по международному терроризму, по ИГИЛ (запрещена в России – прим. ред.) и другим экстремистским группировкам. Это позволило сохранить сирийскую государственность, создать условия для восстановления экономики и возвращения беженцев", – сказал президент, передает РИА Новости.

Он также отметил заслуги российских военных, которые "мужественно, профессионально выполняли и выполняют свой долг".

Ранее в июле Сергей Лавров заявил о необходимости полностью выполнить договоренность между США, Россией и Иорданией о южной зоне деэскалации в Сирии.

Министр подчеркнул, что выполнить договоренность нужно во всех аспектах, включая продолжение борьбы с террористами из запрещенных в РФ террористических группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусры", контролирующих примерно 40 процентов территории южной зоны деэскалации.

Правительство Сирии продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии параллельно с военной операцией против "Джебхат ан-Нусры". Террористы пытаются сорвать мирные переговоры и прибегают к запугиванию мирного населения ежедневными обстрелами жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.