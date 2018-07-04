Лавров призвал выполнять договоренности о южной зоне деэскалации в Сирии

4 июля, 16:02
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Сергей Лавров заявил о необходимости полностью выполнить договоренность между США, Россией и Иорданией о южной зоне деэскалации в Сирии, передает РИА Новости.
Министр подчеркнул, что выполнить договоренность нужно во всех аспектах, включая продолжение борьбы с террористами из запрещенных в РФ террористических группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусры", контролирующих примерно 40% территории южной зоны деэскалации.
Правительство Сирии продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии параллельно с военной операцией против "Джебхат ан-Нусры". Террористы пытаются сорвать мирные переговоры и прибегают к запугиванию мирного населения ежедневными обстрелами жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.
Ранее Башар Асад заявил, что Сирия сможет восстановиться собственными силами. По его словам, несмотря на войну, у страны достаточно сил на восстановление.
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