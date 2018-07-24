Меркель и Лавров обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Фото: ТАСС/DPA/Tobias Hase

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине. Встреча прошла в Берлине.

"Договоренность об этой встрече была заключена на прошлой неделе между канцлером и российским президентом Владимиром Путиным", – цитирует кабин ФРГ РИА Новости. Об итоговых договоренностях ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что Германия примет 50 активистов "Белых касок", вывезенных из Сирии. Всего из страны эвакуировали 800 человек. Сирийское правительство считает участников группы преступниками, участвовавшими в провокациях.

Россия поддерживает позицию Дамаска. В МИД РФ завили, что уже известны факты, подтверждающие участие активистов в незаконной деятельности.