Германия примет 50 активистов "Белых касок" из Сирии – СМИ

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По данным СМИ, Германия примет 50 активистов "Белых касок", вывезенных из Сирии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники.

В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подтвердил готовность немецких властей принять активистов, но не уточнил их количество. Он назвал это проявлением человечности.

22 июля в МИД Израиля рассказали об эвакуации активистов "Белых касок" из Сирии.

Активисты движения "Белые каски" провозглашают своей целью защиту мирных сирийцев. В российском МИД называют их деятельность кампанией по дискредитации официальных сирийских властей. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что "Белые каски" на самом деле являются сторонниками запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида".