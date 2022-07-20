Сирия заявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

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Сирия приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в качестве ответной меры на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД.

30 июня Украина приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Сирией после заявления о признании ДНР и ЛНР.

В ведомстве уточнили, что это не касается консульских отношений, а решение принято в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

До этого стало известно, что власти Сирии приняли решение о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств.