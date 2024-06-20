Reuters: Белый дом может ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября

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Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в Соединенных Штатах с 29 сентября из-за связи компании с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник.

Также Белый дом может поместить "Лабораторию Касперского" в список компаний, против которых предусмотрены торговые ограничения, говорится в публикации.

Ранее СМИ уже писали о том, что американские власти намерены запретить гражданам и предприятиям использовать ПО "Лаборатории Касперского" из соображений нацбезопасности. Тогда журналисты указывали, что правительственным структурам Штатов уже запретили использовать ПО от российского разработчика.

До этого крупнейшая компания-разработчик ПО для строительства и машиностроения Autodesk запретила компаниям из РФ использовать свои продукты. Решение объяснили 12-м пакетом антироссийских санкций от Евросоюза, в рамках которого отдельные ограничения предусматривали запрет на продажу, поставку, передачу и предоставление софта для российских компаний.

