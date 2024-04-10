CNN: в США могут запретить пользоваться программами "Лаборатории Касперского"

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Американские власти собираются запретить своим гражданам и предприятиям использовать любое программное обеспечение "Лаборатории Касперского" из соображений нацбезопасности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Предполагается, что данное решение вступит в силу уже в мае этого года. По данным журналистов, правительственным структурам США уже запрещено пользоваться ПО от российского разработчика, однако аналогичный запрет для граждан и частных организаций будет иметь "беспрецедентный характер".

В СМИ добавили, что указанные ограничения будут выпущены по линии министерства торговли США.

Ранее крупнейшая компания-разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk запретила российским компаниям использовать свои продукты с 20 марта.

Решение в компании объяснили 12-м пакетом антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Отдельные ограничительные меры предусматривали запрет на продажу, поставку, передачу и предоставление софта для компаний РФ.