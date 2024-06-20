МИД РФ: США развернут информационную кампанию против РФ в ходе выборов президента

Фото: 123RF/coffe72

Вашингтон развернет информационную кампанию против России во время президентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича.

"Конечно, они нас обвиняют во всем и везде, если что-то не будет (у них. – Прим. ред.) получаться, обязательно будет виновата Россия", – прокомментировал он.

Ранее профессор Джон Миршаймер заявил, что президент США Джо Байден заинтересован в продолжении конфликта на Украине перед предстоящими выборами.

При этом Байден занимает обратную позицию касательно конфликта на Ближнем Востоке, уточнил Миршаймер. По словам профессора, глава Америки активно продавливает идею о прекращении огня, поскольку уверен, что это поможет ему переизбраться на второй срок.