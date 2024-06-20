Профессор Миршаймер: Байден будет продолжать конфликт на Украине перед выборами

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Американский президент Джо Байден заинтересован в продолжении конфликта на Украине перед намеченными на ноябрь выборами в США. Таким мнением поделился профессор Джон Миршаймер на YouTube-канале Judge Napolitano – Judging Freedom.

По словам эксперта, в связи с этим власти США будут стремиться поддерживать нынешнее положение вещей. Вместе с тем Байден занимает абсолютно обратную позицию касательно конфликта на Ближнем Востоке, подметил Миршаймер. Так, глава Белого дома пытается отчаянно завершить данный конфликт и активно продавливает идею о прекращении огня, поскольку уверен, что это поможет ему переизбраться на второй срок.

В заключение американский профессор добавил, что Россия в любом случае одержит победу в конфликте и займет еще больше территорий, чем контролирует на сегодняшний день.

Ранее Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной. Таким образом, Штаты стали 16-й страной, подписавшей подобный документ с Киевом.

Вскоре Байден заявил, что США в рамках соглашения с Киевом не будут отправлять свои войска на Украину. Он также добавил, что Белый дом не изменил негативного отношения касательно применения ВСУ американского оружия по целям внутри России.