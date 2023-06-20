Даты проведения саммита "Россия – Африка" в Петербурге изменили на 27–28 июля

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Саммит "Россия – Африка" в Петербурге пройдет 27–28 июля. Информация появилась на сайте форума.

Ранее он был запланирован на 26–29 июля. По информации главы МИД РФ Сергея Лаврова, повестка саммита будет состоять из таких разделов, как передача технологий, здравоохранение, продовольственная и энергетическая безопасность, передает ТАСС.

Многие лидеры стран Африки уже подтвердили участие в форуме, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия – Африка" Олег Озеров. Он добавил, что политическая декларация, которую планируется подписать на саммите, близка к финализации.

17 июня на встречу с Путиным в Россию прибыли главы стран Африки, включая лидеров Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР.

На встрече обсуждалось решение украинского кризиса. Путин рассказал о проекте мирного договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Африканские лидеры в свою очередь представили собственный план урегулирования.

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