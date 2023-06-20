Огнеметные системы "Солнцепек" уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

Кроме того, по его словам, в районе села Торское и Серебрянского лесничества противник предпринял попытку атаки позиций российских войск. Однако в результате авиационного удара вертолетов Ка-52 и Ми-35 при поддержке артиллерии подразделения ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" активно отражают попытки украинских войск прорвать оборону на запорожском направлении.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские бойцы захватили колесный танк украинской армии AMX-10RC французского производства.

Российские военные нанесли удар по украинским позициям в зоне СВО